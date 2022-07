Copenaghen, Vavro: «Il mio obiettivo era rimanere qui. Sono felicissimo»

Denis Vavro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del Copenaghen dopo l’ufficialità del trasferimento

Dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Copenaghen, Denis Vavro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni del club danese.

FELICITÀ – «È stato come tornare a casa da me. Mi sono sempre sentito a mio agio nel club e sono pronto a giocare un ruolo più importante rispetto a quando ero qui l’ultima volta. L’obiettivo per me è sempre stato quello di restare qui e fare un accordo più lungo quindi sono contento che ora ci sia riuscito, anche se non è stato facile. Non vedo l’ora che arrivi il futuro a Copenaghen, dove vinceremo sia il campionato che il trofeo e dovremo anche giocare alcune grandi partite in Europa».