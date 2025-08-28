Convocazioni Senegal: ecco la scelta su Boulaye Dia del ct Thiaw. La lista completa

Convocazioni Senegal: ecco la scelta sul biancoceleste Boulaye Dia del ct Pape Thiaw. Ecco tutti i nomi e la lista completa

La Federazione calcistica del Senegal ha ufficializzato la lista dei convocati per le prossime sfide di qualificazione, in programma nel mese di settembre, contro Sudan e Repubblica Democratica del Congo. Due gare decisive in vista degli impegni internazionali, che vedranno la nazionale guidata da Pape Thiaw, commissario tecnico dal 2022 ed ex difensore con un passato da giocatore in Francia e Spagna, puntare a consolidare la propria posizione nel girone.

Tra i nomi selezionati spicca quello di Boulaye Dia, attaccante classe 1996 della Lazio, noto per la sua rapidità in campo e la capacità di finalizzare anche nelle situazioni più difficili. Arrivato a Roma nell’estate 2024, Dia si è rapidamente imposto come uno dei punti di riferimento dell’attacco biancoceleste. La sua convocazione comporterà l’addio temporaneo a Formello subito dopo la sfida di Serie A contro il Verona, in programma domenica 31 agosto.

Un doppio impegno ad alta tensione

Il Senegal affronterà prima il Sudan, squadra in crescita nel panorama africano, e successivamente la Repubblica Democratica del Congo, avversaria storica con una lunga tradizione calcistica. Entrambe le partite si inseriscono nel percorso di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, appuntamento che la nazionale senegalese — campione in carica nel 2021 — mira a onorare difendendo il titolo.

Obiettivi e aspettative

Il ct Pape Thiaw potrà contare su un gruppo equilibrato, che combina esperienza internazionale e giovani promesse. La presenza di giocatori come Dia, dotato di ottimo senso del gol e spirito di sacrificio, rappresenta un’arma fondamentale per affrontare due trasferte impegnative. Gli occhi degli appassionati e degli addetti ai lavori saranno puntati non solo sui risultati, ma anche sulla qualità del gioco espresso.

Con queste convocazioni, il Senegal ribadisce la propria ambizione di restare protagonista nel calcio africano, puntando su un mix vincente di talento, disciplina tattica e motivazione. I tifosi potranno dunque attendersi un mese di settembre ricco di emozioni e, si spera, di successi che confermino il livello raggiunto dalla squadra.

Portieri: Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf;



Difensori: Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs, El Hadji Malick Diouf, Antoine Mendy, Moustapha Mbow;



Centrocampisti: Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathe Ciss, Pape Gueye, Krepin Diatta, Oheikh Niasse, Pape Matar Sarr;



Attaccanti: Sadio Mane, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr, Iliman Niaye, Cherif Niaye, Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabaly.