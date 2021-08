Convocati Spezia per la sfida alla Lazio: ci sono Kovalenko e Sala

Thiago Motta ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro la Lazio: l’elenco

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani all’Olimpico contro la Lazio. Per l’occasione, rispetto a Cagliari, il tecnico del club ligure ritrova disponibili Kovalenko e Sala; prima convocazione per il nuovo acquisto Antiste e l’israeliano Podgoreanu.

1.ZOET, 7.SALA, 8.KOVALENKO, 9.MRAZ, 10.VERDE, 11.GYASI, 12.VIGNALI, 15.HRISTOV, 17.PODGOREANU, 19.COLLEY, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.ANTISTE, 25.MAGGIORE, 27.AMIAN, 28.ERLIC, 40.ZOVKO, 43.NIKOLAOU, 94.PROVEDEL