Convocati Spezia per la Lazio: due importanti rientri per Gotti

Gotti ha diramato la lista dei convocati per la sfida tra Lazio e Spezia, in programma domani alle ore 12.30. Due rientri importanti in casa ligure: Maldini e Verde. Out invece Kovalenko, Hristov e Reca.

Portieri: Zoet, Zovko, Dragowski.

Difensori: Holm, Ampadu, Kiwior, Bastoni, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou.

Centrocampisti: Bourabia, Ekdal, Beck, Ellertsson, Sher, Nguiamba.

Attaccanti: Verde, Gyasi, Nzola, Maldini, Agudelo, Strelec, Sanca.