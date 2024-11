Convocati Monza, le scelte di Nesta per la Lazio: out un difensore

Convocati Monza, le scelte complete di Nesta in vista della sfida contro la Lazio: un difensore non sarà a disposizione per la gara

Diramata la lista dei convocati del Monza per il match di oggi contro la Lazio. Out D’Ambrosio, che non sarà a disposizione di Nesta per la sfida in programma alle 18.00.

4 Izzo, 5 Caldirola, 10 Caprari, 11 Djuric, 13 Pedro Pereira, 14 Maldini, 19 Birindelli, 21 Pizzignacco, 22 Pablo Marí, 24 Maric, 27 Valoti, 30 Turati, 32 Pessina, 37 Petagna, 38 Bondo, 42 Bianco, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 52 Postiglione, 69 Mazza, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato.