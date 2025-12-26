Convocati Lazio, ecco la lista completa in vista della sfida contro l'Udinese. Le scelte di Sarri - Lazio News 24

News
Convocati Lazio, ecco la lista completa in vista della sfida contro l’Udinese. Le scelte di Sarri
I convocati in casa Lazio in vista della sfida contro l’Udinese. La situazione attuale e le scelte di Maurizio Sarri.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Isaksen, Noslin, Sana Fernandes, Pedro, Zaccagni.
