Convocati Lazio, ecco la lista completa in vista della sfida contro l'Udinese. Le scelte di Sarri - Lazio News 24

 Convocati Lazio, ecco la lista completa in vista della sfida contro l'Udinese. Le scelte di Sarri
Convocati Lazio, ecco la lista completa in vista della sfida contro l’Udinese. Le scelte di Sarri

2 ore ago

Convocati Lazio, ecco la lista in vista della gara contro l’Udinese. La situazione attuale

I convocati in casa Lazio in vista della sfida contro l’Udinese. La situazione attuale e le scelte di Maurizio Sarri.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Isaksen, Noslin, Sana Fernandes, Pedro, Zaccagni.

