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Convocati Lazio per la Fiorentina: la scelta di Sarri su Zaccagni e Dele-Bashiru

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3 giorni ago

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As Roma 07/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Mattia Zaccagni

Convocati Lazio, è stata diramata la lista dei biancocelesti convocati per la trasferta di Firenze! La scelta di Sarri su Zaccagni e Dele-Bashiru

La Lazio ha diramato la lista dei convocati per la partita del Franchi, in programma questa sera alle 20.45 contro la Fiorentina nel posticipo della 32a giornata di Serie A. Di seguito l’elenco dei biancocelesti:

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;

Difensori: Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.

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