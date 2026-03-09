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Convocati Lazio: la scelta di Sarri su Gila e Pedro! La lista completa

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5 giorni ago

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Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Convocati Lazio per il Sassuolo: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Maurizio Sarri per la sfida della 28a gironata

Maurizio Sarrri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Olimpico. La partita contro il Sassuolo, valevole per la 28a giornata del campionato di Serie A, si svolgerà dalle ore 20:45. La lista completa:

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.

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