Convocati Lazio, resta a casa Caicedo, c’è anche Moro

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera col Brescia, manca Caicedo.

Simone Inzaghi ha reso nota la lista dei convocati in vista del Brescia (ore 19:30). Mancano come di consueto Leiva, Lulic e Radu, confermata l’assenza di Caicedo che già nella giornata di ieri non si era allenato.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Silva, Vavro;

Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Falbo, Jony, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo;

Attaccanti: Adekanye, Correa, Immobile, Moro.