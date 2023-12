Convocati Lazio per l’Atletico Madrid: le scelte di Sarri. Le decisioni del tecnico per la sfida di Champions di stasera

Mancano poche ore alla sfida di stasera tra Atletico Madrid e Lazio al Metropolitano. Di seguito la lista dei convocati biancocelesti diramata da Maurizio Sarri. Non ci sarà il giovane Ruggeri della Primavera, sostituito da Dutu, mentre la scelta per il terzo portiere è ricaduta su Magro, chiamato al posto di Mandas che, come Kamenovic e Basic, non rientra nella lista Uefa. Tra gli assenti risultano: Rovella, squalificato, Patric, influenzato, e Romagnoli, out per infortunio.