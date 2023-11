Convocati Lazio per la Salernitana: le scelte di Sarri. C’è una sorpresa. La lista completa

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro la Salernitana (ore 15:00) allo Stadio Arechi di Salerno. Tra i convocati c’è anche Ruggeri della Primavera. Out Casale e Romagnoli per infortunio e Luis Alberto per squalifica.

CONVOCATI BIANCOCELESTI– «Portieri: Mandas, Provedel, Sepe;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Ruggeri;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni».