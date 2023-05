Convocati Lazio per il Milan: la decisione su Zaccagni. Ecco le scelte del tecnico capitolino per la sfida di San Siro

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i convocati biancocelesti per la sfida di oggi contro il Milan. Out Vecino e Cataldi per infortuni, mentre Zaccagni, ieri assente all’allenamento era in dubbio per la gara, è oggi tra i convocati di Sarri. Di seguito la lista: