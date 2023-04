Convocati Lazio per il Monza: ecco Immobile, due assenze in difesa in vista della gara di questo pomeriggio

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati della Lazio in vista della sfida di oggi in trasferta contro il Monza (ore 15:00). C’è Immobile, out invece Gila a causa di una contusione al piede rimediata in Nazionale. Squalificato Marusic.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Hysaj, Lazzari, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.