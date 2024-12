Convocati Lazio per l’Atalanta: confermate quelle quattro assenze! La scelta di Baroni su Lazzari

Convocati Lazio per il match di questa sera contro l’Atalanta, le scelte di mister Baroni per la sfida a Gasperini: la lista

Lazio in campo questa sera in casa contro l’Atalanta nel match valido per la diciottesima giornata di campionato. Diramata la lista dei convocati: fuori gli infortunati Vecino, Pedro e Noslin, ai quali si è aggiunto anche Lazzari dopo il problema rimediato ieri.

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel

Difensori: Gigot, Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Gila, Marusic.

Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Castrovilli.

Attaccanti: Zaccagni, Castellanos, Isaksen, Dia, Tchaouna.