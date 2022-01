Convocati Lazio per l’Inter: Sarri ne sceglie 23

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Convocati Lazio: Sarri chiama 23 giocatori in vista della sfida di questa contro l’Inter, in programma alle 20.45

Sono 23 i giocatori convocati da Maurizio Sarri in vista di Inter-Lazio, match in programma questa sera alle ore 20.45 e valido per la 21esima giornata di Serie A.

Balza agli occhi l’assenza di Acerbi, out per infortunio, mentre è regolarmente a disposizione Basic. Questo l’elenco completo:

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha

Difensori: Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: André Anderson, Basic, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic

Attaccanti: Felipe Anderson, Immobile, Moro, Muriqi, Pedro, Romero, Zaccagni.