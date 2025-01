Convocati Lazio per il Braga, la lista completa: quante assenze per Baroni! La decisione su Dia

Convocati Lazio per il Braga, ecco la lista completa diramata da Baroni a poche ore dalla sfida

Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in trasferta contro il Braga (ore 21:00). Out: Guendouzi, Rovella, Tavares, Lazzari, Patric, Vecino, Zaccagni. Dia era in dubbio fino a ieri ma la decisione finale del tecnico è stata quella di convocarlo.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Zazza;

Centrocampisti: Dele-Bashiru, Di Tommaso, Nazzaro;

Attaccanti: Balde, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Serra, Tchaouna.