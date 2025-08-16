Convocati Lazio Atromitos: Sarri sceglie la lista per la sfida amichevole europea! Le decisioni del tecnico

Convocati Lazio Atromitos, in vista dell’esordio contro i greci, il tecnico toscano punta su un mix di esperienza e giovani talenti

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha ufficializzato la lista dei convocati per la gara contro l’Atromitos, in programma alle ore 20:00. La squadra biancoceleste si prepara così al debutto internazionale, con un gruppo pronto a dare il massimo sul campo e affrontare un avversario che si preannuncia ostico.

Portieri – «Per la porta abbiamo scelto Furlanetto, Mandas e Provedel», ha fatto sapere il tecnico, sottolineando l’importanza di avere un reparto affidabile e pronto a rispondere alle esigenze della partita.

Difensori – «In difesa saranno disponibili Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard e Romagnoli». Sarri punta su una linea arretrata che possa garantire solidità e adattarsi rapidamente alle diverse fasi di gioco.

Centrocampisti – «A centrocampo contiamo su Basic, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi e Rovella», ha aggiunto il tecnico, evidenziando la varietà di opzioni in mezzo al campo per gestire sia la fase offensiva sia quella difensiva.

Attaccanti – «Per l’attacco abbiamo convocato Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro e Zaccagni», ha specificato Sarri, mostrando fiducia nelle capacità del reparto offensivo di creare occasioni e finalizzare.

Al di fuori della lista, alcuni giocatori continuano a lavorare con programmi personalizzati: Belahyane, Vecino e Isaksen sono impegnati in sedute atletiche specifiche, mentre Gigot e Patric proseguono i rispettivi percorsi di recupero dagli infortuni presso il Training Center S.S. Lazio.

La squadra si ritroverà oggi per l’allenamento di rifinitura, con Sarri che proverà le soluzioni tattiche e definirà la formazione titolare. L’obiettivo è arrivare alla sfida europea con tutti i reparti pronti, massimizzando le qualità dei giocatori convocati e garantendo un equilibrio tra esperienza e gioventù in vista della prossima Serie A, elemento chiave nelle scelte del tecnico toscano.