Convocati Juve per la Lazio: due assenze importanti

Convocati Juve per la Lazio: Max Allegri deve fare i conti con delle assenze importanti per la sfida di domani

Massimiliano Allegri deve fare i conti con delle assenze importanti in vista della sfida di domani contro la Lazio. Non ce la fa Paulo Dybala, che non sarà quindi rischiato dopo il problema al polpaccio avuto in Nazionale Out anche Giorgio Chiellini.

I due si vanno ad aggiungere a Bernardeschi. De Sciglio e Ramsey. L’unica notizia positiva arriva dal rientro di Moise Kean. Ecco l’elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin;

DIFENSORI: De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani;

CENTROCAMPISTI: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski;

ATTACCANTI: Morata, Kean, Kaio Jorge.