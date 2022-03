Convocati Argentina, Scaloni chiama anche Luka Romero

Convocati Argentina, il ct Scaloni chiama anche il baby talento della Lazio Luka Romero: ecco l’elenco completo

Il Ct dell’Argentina, Scaloni, guarda in Italia per le convocazioni della sua Nazionale. Una prelista piena di ragazzi della Serie A e di alcune novità come i due fratelli Carboni dell’Inter, Valentin e Franco. Oltre a loro ci sono anche Correa e Lautaro. Dybala e Soulé per la Juventus . Perez, Molina e Pereyra per l’Udinese, Gonzalez e Martinez Quarta per la Fiorentina. Il cholito Simeone per l’Hellas Verona e Luka Romero della Lazio.