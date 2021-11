Controlli in Paideia: visita di routine per tutta la squadra – FOTO

Archiviata la trasferta di Marsiglia la Lazio, ha subito iniziato la preparazione per la sfida di campionato con la Salernitana, in programma domenica alle ore 18:00.

Prima di scendere in campo al Training Center di Formello, questa mattina la rosa e tutto lo staff si è recato in Paideia per dei controlli clinici. I risultati non hanno dato preoccupazioni e così si è potuti tornare a correre pensando ai granata. Tutto sotto l’occhio vigile di mister Sarri.