Contestazione Milan, i tifosi contro Kessie: Romagnoli risparmiato

La contestazione dei tifosi del Milan contro i calciatori che non rinnovano non avrebbe coinvolto Romagnoli, obiettivo della Lazio

È definitivamente esploso il caso Franck Kessie al Milan. L’ivoriano è stato fischiato ieri sia alla lettura delle formazioni sia al suo ingresso in campo sia in altri frangenti della partita. In Curva è comparso uno striscione chiaramente rivolto a lui, la sua prestazione (condizionata pure dalle fatiche in Coppa d’Africa) ne ha risentito.

Pioli nel post gara lo ha difeso, ma è evidente che il centrocampista sia destinato a un finale di stagione complicato prima del definitivo addio a zero. I tifosi per ora hanno invece risparmiato Alessio Romagnoli, anche lui apparentemente intenzionato a non rinnovare.

