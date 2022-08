Conte: «Odio chi mente. Se mi dici una bugia hai vita breve con me»

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato del suo rapporto con i bugiardi. Le dichiarazioni dell’allenatore italiano

Nel corso della prima conferenza stampa di stagione, Antonio Conte ha parlato del rapporto che con i bugiardi e del mercato del Tottenham.

MENTIRE – «Prima di tutto devo stare bene nel club. Mi piace sempre l’onestà. Se mi dici una cosa, poi devi rispettarla. Non mi piacciono le persone che dicono una cosa e poi durante la stagione o dopo un anno o due cambiano idea. Se mi dici una buona bugia, non hai molta fortuna con me. Odio mentire e chi mente».

TOTTENHAM – «Se mi chiedete del City o del Liverpool, la mia risposta è che stiamo parlando di due dei migliori club del mondo che lavorano con lo stesso allenatore da sette anni. Sono in una posizione in cui è molto difficile per gli altri chiudere il gap, ma dobbiamo farlo. Tu hai da spendere 100 milioni di sterline per sei giocatori, loro spendono 100 milioni di sterline per uno o due giocatori. Questa è la differenza. Meritano di restare lì perché lavorano molto bene, hanno lo stesso allenatore da tempo e lo sostengono. Per diventare una squadra forte ci vuole stabilità, una visione e poi si vede che si va passo dopo passo per ridurre il gap».