Conte: «Lazio? Non ci rendiamo conto della forza delle squadre italiane. Contro l'Ajax...»

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è tornato a parlare in conferenza stampa della doppia sconfitta contro la squadra di Baroni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Napoli, Antonio Conte è tornato sulla doppia sconfitta contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Cosa lasciano le due sconfitte contro la Lazio? Zero punti e l’eliminazione in Coppa, più di questo non possono lasciare. Non ci rendiamo conto della forza delle squadre italiane e di cosa stanno facendo in Europa. La Lazio ha vinto con l’Ajax per 3-1 con 9/11 dei calciatori schierati con noi in Coppa Italia. Il livello italiano s’è alzato molto, tutti fanno fatica con tutti, non ci sono partite semplici e non ci sono posti già predefiniti».