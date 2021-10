Conte Manchester United, il binomio perfetto. Anche se CR7…

Dopo la sconfitta con il Liverpool si infittiscono le voci sul possibile arrivo di Conte al Manchester United: l’uomo giusto nel posto giusto

Antonio Conte e il Manchester United, storia di un amore pronto a sbocciare. Il martedì di passione in casa Red Devils potrebbe preludere all’esonero di Ole Gunnar Solskjaer dopo la clamorosa debacle incassata in Premier League contro il Liverpool e, in generale, un andamento per niente soddisfacente.