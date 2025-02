Conte a Dazn: «La Lazio è la nostra bestia nera. Pochi cambi? Vi spiego»

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Dazn del pareggio contro la Lazio

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio–Napoli, Antonio Conte ha parlato così del pareggio dell’Olimpico:

PAROLE – «Il primo cambio l’abbiamo fatto con Buongiorno, non sapevamo quanto sarebbe durato. Abbiamo dato un segnale con una mossa offensiva come Politano. Il problema è arrivato quando Mazzocchi ha chiesto il cambio. Faccio i complimenti a Rafa Marin per il suo esordio. Dispiace perché abbiamo lasciato quattro punti qui a Roma contro due ottime squadre. La Lazio ci ha anche già battuto due volte quest’anno. Dobbiamo essere bravi, a prescindere dal sistema di gioco, di non snaturare il nostro modo di giocare. Raspadori ha grande qualità, anche come sotto punta. Non posso chiedere di più a questi ragazzi, non dimentichiamo che la Lazio quest’anno è la nostra bestia nera. Questi pareggi contro Lazio e Roma non sono risultati negativi, sono due ottime squadre. Stiamo lavorando per essere in testa al campionato. È un grande orgoglio vedere quello che stanno facendo questi ragazzi».