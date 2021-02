Conte: «Complimenti alla Lazio: squadra compatta e di qualità ma abbiamo meritato la vittoria»

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di San Siro contro la Lazio. Le sue parole

PRIMATO – «Era un obiettivo che stavamo inseguendo. L’abbiamo fatto oggi dopo una partita giocata contro un’ottima squadra. Faccio i complimenti alla Lazio e Inzaghi perchè questa è una squadra tosta, quadrata e con ottime qualità. Oggi abbiamo dimostrato una grande forza mentale. Sono molto contento per i ragazzi, è inevitabile che questo deve essere un punto di partenza e non d’arrivo. Sappiamo che la prossima sarà contro il Milan, arrivarci con noi davanti è molto meglio: sarà una bella partita».

LUKAKU ED ERIKSEN – «Romelu sicuramente ha dato una grande risposta come hanno fatto gli altri. Lo stesso Lautaro ha fatto una grandissima prestazione, diventa veramente difficile non parlare bene di nessuno. È importante per Romelu dare risposte del genere visto che aveva dato risposte opache, c’era già qualcuno che parlava dopo il derby di Coppa Italia. Il ragazzo è a posto ci sta che ogni tanto si affrontino dei momenti più bassi, c’è bisogno di questo Romelu e di questa squadra che affronti le partite con questa voglia e cattiveria. C’è da fare un grandissimo plauso a tutti quanti anche a Christian che sta capendo cosa vogliamo da lui, il fatto che ha giocato la partita scorsa e questa dimostrata tanto. Questa è la strada, devono sentirsi tutti protagonisti anche chi ha recuperato ora come Vecino che è da tanto tempo che non gioca con noi. Le risposte arrivano da tuti, anche da Gaglia che è entrato con il piglio giusto. Dobbiamo continuare a lavorare in questa maniera, sapendo che c’è un obiettivo che è rendere orgoglioso i tifosi».

ERIKSEN – «Penso che Christian ha avuto un po’ di problemi di ambientamento, di capire il calcio italiano. Adesso c’è un’intensità sicuramente superiore, lui adesso ha iniziato a capire ad entrare dentro determinate situazioni. Noi abbiamo provato in tutte le maniere di inserirlo, cambiando sistema e coinvolgendolo di più. Penso che abbia fatto un passo in avanti verso di noi, ha imparato l’italiano e questo è molto importante. Ha fatto una partita molto attenta, sia nella fase difensiva e offensiva: ha una gamba più rabbiosa, è un’arma in più. È un’opzione in più per me, sono più sereno a puntare su Christian questo momento».

PERISIC – «Anche per lui il tempo è stato galantuomo. Abbiamo lavorato sul ruolo perché lui è un esterno offensivo da 4-2-3-1, adesso lavorandoci riesce a fare le due fasi nel modo giusto. Può crescere ancora tanto perché ha potenzialità che nemmeno lui conosce. Ha destro, sinistro, può saltare l’uomo. In fase difensiva oggi è stato bravissimo, non ha sbagliato niente. Sono felice per lui, tornando all’Inter si è messo in discussione. Per certe cose abbiamo fatto di necessità virtù, ma quando c’è materiale qualitativo fisico e umano si possono ottenere buoni frutti lavorando. Con Ivan ampliamo quel ventaglio di soluzioni che prima era limitato».