Conte Inter, trovato l’accordo per la rescissione: comunicato in arrivo

È arrivata al capolinea l’avventura di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter: trovato l’accordo per la rescissione del contratto

Manca solo l’ufficialità e poi Antonio Conte non sarà più l’allenatore dell’Inter. In questi ultimi minuti è stato trovato l’accordo sulla rescissione contrattuale e sulla buonuscita che percepirà l’ormai ex tecnico nerazzurro.

Il club dovrebbe versare 7.5 milioni all’allenatore pugliese per sciogliere anticipatamente il contratto che lo legava ancora per un anno alla Beneamata. Adesso la società cercherà il nuovo allenatore: Simone Inzaghi potrebbe far gola a Beppe Marotta.