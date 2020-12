Conte: «Un dolore essere fuori dall’Europa. Ora tutto sul campionato»

Antonio Conte parla dell’eliminazione dalla Champions League e degli obiettivi dell’Inter da ora in avanti

Dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League, l’obiettivo numero uno in casa nerazzurra è lo scudetto. Antonio Conte, in conferenza stampa, ha dichiarato:

«È un dolore essere usciti dall’Europa, ci credevamo e c’è amarezza. Ora concentriamoci sul campionato, da qui a febbraio non c’è nulla di particolare e, in fondo, abbiamo solo due partite in meno da giocare rispetto alle altre. Bisogna avere pazienza, evitare la pressione che ti sgonfia, crescere a livello individuale e di squadra, ci sono partite che devono essere vinte a prescindere prima ancora di entrare in campo. Abbiamo iniziato un percorso e sotto questo punto di vista abbiamo un bel po’ di strada da fare. Ho grande fiducia nei miei ragazzi, sapevano che non sarebbe stato facile».