Conte: «Lo scudetto? Ci sono sempre valutazioni da fare»

Antonio Conte parla del possibile obiettivo dello scudetto: le parole del tecnico dell’Inter dopo la vittoria con il Cagliari

Dopo la vittoria contro il Cagliari, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole.

«Lo scudetto può essere un obiettivo? Ci sono sempre valutazioni da fare in maniera obiettiva, come nel discorso delle sostituzioni. Da fuori si vedono situazioni che non sono proprio reali, ma va bene così. L’importante è che io con la società sappiamo le difficoltà e le problematiche, che abbiamo condiviso e accettato, perché sapevamo che ci sarebbero state situazioni non ottimali ma insieme le abbiamo condivise. Andiamo avanti, sperando si possa migliorare qualcosa e magari qualche giocatore possa andare a giocare e magari diventiamo più snelli e più funzionali a quello che vogliamo».