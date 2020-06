Consiglio Federale, si discute il piano B in caso di nuovo stop

Il Consiglio Federale che si riunirà oggi ratificherà le decisioni prese l’8 giugno e deciderà il piano B in caso di nuovo stop

Oggi il Consiglio Federale si riunirà nuovamente. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono tanti i punti all’ordine del giorno.

Gravina affronterà anche il tema dell’approvazione del bilancio e quello della stesura del format definitivo del piano B di playoff e playout per la Serie A nel caso di un blocco del campionato dovuto a una improvvisa recrudescenza dei casi di contagio. La formula a 4 dei playoff rimane quella con semifinali (gare secche con 2 risultati su 3 per le squadre meglio classificate) e finale (andata e ritorno); i playout si svolgerebbero con uno spareggio tra terzultima e quartultima mentre le ultime due finirebbero in Serie B.