Consiglio Federale, c’è anche il presidente Lotito FOTO e VIDEO

Alla riunione del Consiglio Federale, in programma questa mattina, presente anche Claudio Lotito.

C’è anche il presidente della Lazio Claudio Lotito al Consiglio Federale per la riunione in programma questa mattina presso la sede della FIGC in Via Allegri. Il presidente biancoceleste, in qualità di consigliere federale, ha partecipato alla riunione in cui sono state comunicate dal presidente i provvedimenti legati alla decisione dello scorso venerdì 11 settembre della Corte Federale di Appello, che ha respinto i reclami delle società AZ Picerno e USD Bitonto.

Le due società, deferite per l’alterazione del regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara disputata il 5 maggio 2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Girone H del Campionato di Serie D, erano state sanzionate dal Tribunale Federale Nazionale.