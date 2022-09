Consigli: «Giovani portieri che mi piacciono? Lui è il mio preferito»

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha parlato a DAZN Talks: ecco le sue parole sulla nuova generazione dei portieri

PAROLE – «Vicario ha fatto bene, mi piace Di Gregorio, ma tra i giovani mi piace Carnesecchi. C’è un bel trio in Under 21: Carnesecchi, Turati che ha tutto per diventare un gran portiere, e Caprile con il Bari sta facendo bene. Ero sicuro che Polito, che è stato tanti anni con me, non avrebbe sbagliato il portiere».