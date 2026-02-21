Hanno Detto
Conferenza stampa Zaccagni post Cagliari Lazio: «L’appello ai tifosi l’abbiamo fatto ma è giusto che prendano le loro decisioni. Stagione negativa anche come singolo»
Conferenza stampa Zaccagni: le parole del capitano biancoceleste al termine della gara giocata questa sera
Mattia Zaccagni in conferenza stampa nel post partita di Cagliari-Lazio. Queste le dichiarazioni del capitano biancoceleste:
ASSENZA DEI TIFOSI – «La stagione è difficile su tanti fronti, ma non è adesso il momento di abbassare la testa. Dobbiamo rimanere uniti. L’appello ai tifosi lo abbiamo fatto ed è giusto che prendano le loro decisioni e noi è giusto che le rispettiamo».
STAGIONE NEGATIVA – «È una stagione negativa sia dal punto di vista collettivo che personale. Ho avuto un intervento questa estate e poi questo stiramento all’obliquo che mi ha fermato per quasi un mese. Oggi potevo avere massimo 15-20 minuti nelle gambe e ne ho fatti 85. Adesso cercherò di recuperare il prima possibile per dare una mano alla squadra».
SULLE SCELTE – «Spesso non facciamo scelte giuste in campo. Spesso potremmo tenere di più la palla, attaccare di più gli spazi… sono tante cose su cui stiamo lavorando e dovremo cominciare a mettere in campo qualcosina in più».
