Conferenza stampa Zaccagni post Cagliari Lazio: «L’appello ai tifosi l’abbiamo fatto ma è giusto che prendano le loro decisioni. Stagione negativa anche come singolo»

As Roma 19/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Como / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Mattia Zaccagni

Conferenza stampa Zaccagni: le parole del capitano biancoceleste al termine della gara giocata questa sera

Mattia Zaccagni in conferenza stampa nel post partita di Cagliari-Lazio. Queste le dichiarazioni del capitano biancoceleste:

ASSENZA DEI TIFOSI «La stagione è difficile su tanti fronti, ma non è adesso il momento di abbassare la testa. Dobbiamo rimanere uniti. L’appello ai tifosi lo abbiamo fatto ed è giusto che prendano le loro decisioni e noi è giusto che le rispettiamo».

STAGIONE NEGATIVA «È una stagione negativa sia dal punto di vista collettivo che personale. Ho avuto un intervento questa estate e poi questo stiramento all’obliquo che mi ha fermato per quasi un mese. Oggi potevo avere massimo 15-20 minuti nelle gambe e ne ho fatti 85. Adesso cercherò di recuperare il prima possibile per dare una mano alla squadra».

SULLE SCELTE «Spesso non facciamo scelte giuste in campo. Spesso potremmo tenere di più la palla, attaccare di più gli spazi… sono tante cose su cui stiamo lavorando e dovremo cominciare a mettere in campo qualcosina in più».

