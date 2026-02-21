Hanno Detto
Sarri nel post partita: «Nervoso perché non mi sono piaciute alcune scelte. Questa è una stagione maledetta. Rovella ha una frattura alla clavicola»
Sarri ha parlato nel post partita del match terminato 0-0 tra Cagliari e Lazio all’Unipol Domus
Maurizio Sarri al termine di Cagliari-Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida. Queste le parole dell’allenatore biancoceleste:
IL NERVOSISMO – «Sono nervoso perché non mi sono piaciute alcune scelte che ha fatto la squadra. Non è un campo facile, qui hanno perso Juve e Roma. Però questa è una squadra che deve fare un palleggio rapido e verticalizzare, ma non lo facevamo e mi sono innervosito».
SUI SUBENTRATI – «Partita combattuta con poche occasioni da gol. Siamo stati più pericolosi perché chi è entrato negli ultimi 20 minuti sulla sinistra ha fatto bene. Però un conto è sparare per venti minuti un conto per tutta la partita».
STAGIONE MALEDETTA – «Noi in trasferta non perdiamo da novembre, contro il Milan, che è stata una sconfitta anche un po’ farlocca con un rigore negato al 94′. Non devo rimproverare nulla ai ragazzi, questa è una stagione maledetta per mille motivi. Arrivavamo con sei infortunati, ora sette con Rovella che ha una frattura alla clavicola. Non è un momento è una stagione che va così».
IN ATTACCO – «Maldini fa fatica ad attaccare la profondità, Isaksen è più da spunto individuale che da movimento senza palla, Zaccagni è appena tornato. Da inizio anno siamo così giocatori che si fermano rientrano, è tutto un rincorrersi di queste situazioni».
