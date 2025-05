Conferenza Stampa Tudor: «Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Ci prepariamo al massimo. La Lazio? È stato un bel passato...»

Conferenza Stampa Tudor, le parole del tecnico bianconero al termine della combattutissima sfida contro la Lazio all’Olimpico

In Conferenza Stampa Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno chiarezza sugli obiettivi dei bianconeri in questo rush finale. Ecco le parole del tecnico a seguito di Lazio Juve, match valevole per la 36ª giornata di Serie A 2024/25.

KALULU DOPO YILDIZ – «Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, c’è rammarico perché c’è mancato un minuto per portare a casa i tre punti. È stata fatta una gara concreta, prendiamo questo punto e ci concentriamo con tutti quelli che vedremo in settimana dopo le difficoltà che abbiamo avuto»

CON L’UDINESE IN EMERGENZA – «Ci prepariamo al massimo con quello che abbiamo, ma noi ci siamo. Oggi abbiamo dimostrato che ci siamo».

I CAMBI – «Li devo spiegare perché vengono fatti sempre per il bene della squadra. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ma prima ho chiesto scusa a due giocatori subentrati che sono usciti, di solito non faccio queste cose ma era un cambio giusto per il bene della squadra. A Gatti vanno fatti i complimenti, viene da una frattura e senza un minuto di allenamento è venuto in panchina. Mi ha detto di buttarlo dentro anche senza allenamento, è entrato da leader di questa squadra».

NERVOSISMO IN SQUADRA? – «Si gioca tanto, è normale che ci sia un po’ di nervosismo. La squadra paga in questo perché è giovane, ma mi è piaciuto tutto di questa squadra».

SI ASPETTA DI PIU’ DALLA SQUADRA? – «Ogni gara va preparata al meglio con quelli che ci sono. Vediamo chi recupera, mancano i tre difensori e c’è un’emergenza, recuperiamo Yildiz e vediamo gli altri. Come detto prima noi ci siamo, ci sono anche gli altri vicini ma penso che oggi abbiamo dimostrato una mentalità da grande squadra».

L’ADDIO ALLA LAZIO – «Non parliamo del passato, è stato un bel passato ed è stata fatta una scelta con tranquillità. Non bisogna mai voltarsi indietro, ma vivere il presente e guardare avanti».

DUE PUNTI CON BOLOGNA E LAZIO – «Va analizzato il momento e il peso specifico delle gare, abbiamo affrontato due big in trasferta e sono due pareggi che ci stanno, specialmente quello di Bologna. Sono convinto che ci saranno squadre che perderanno partite dove sono favorite, noi dovremo farci trovare pronti».

YILDIZ E KALULU, COLPA DELLA PRESSIONE? – «Sicuramente, età e pressione vanno di pari passo e senza esperienza può succedere. Abbiamo pagato queste ingenuità, ma si impara in fretta e si guarda avanti».

ESPULSIONI COL VAR – «Non è un problema del VAR, per me è una grandissima cosa che ha cambiato il calcio in meglio. Queste vie di mezzo, questi rigorini e questi rossini che vanno combattute. Non bisogna fare gli attori e buttarsi, questo mi piace di meno rispetto al calcio del passato».