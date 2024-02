Conferenza stampa Thiago Motta: «Una vittoria bellissima e meritata, abbiamo dei ragazzi intelligentissimi». Il tecnico del Bologna post gara

Il Bologna vince in rimonta per 2-1 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Al termine del match il tecnico dei rossoblù è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE– «Sono molto orgoglioso di vedere la nostra squadra vincere giocando bene, a calcio, rispettando il gioco, facendo le cose giuste fino alla fine. Sul 2-1 fino alla fine abbiamo giocato e difeso, quando abbiamo recuperato abbiamo creato altre situazioni in cui li abbiamo messi in difficoltà. Sono soddisfatto perché continuiamo a competere contro squadre come la Lazio che ha vinto l’altra sera con il Bayern Monaco. Sono contento dell’atmosfera che si respira, il nostro presidente era felice così come i nostri i giocatori. Una vittoria bellissima e meritata, abbiamo dei ragazzi intelligentissimi, rientreremo a Bologna felici e contenti ».

PARATA SU ISAKSEN– Ci sono tre momenti marcanti, ma ci sono momenti in cui Lazio veniva a pressare, faceva uscire la palla interna senza nessun timore. Coraggio, sono cose che i ragazzi hanno dentro, abbiamo vantaggio giocando in questo modo. Sono successe cose fantastiche in partita da migliorare sicuramente. Giocare dopo la situazione del primo tempo, come Lucumì che è scivolato. Quelli in campo e i giocatori che sono entrati hanno vissuto con gioia, soffrendo anche, sono soddisfatto per quanto fatto oggi.

ZIRKZEE- Un abbraccio di ammirazione e affetto, un ragazzo che se lo merita. Questi gol non vengono pe caso, lavora moltissimo, sempre positivo. Delle volte è nervoso, può affrontare le situazioni in maniera più rilassato. Ha fatto un gol bellissimo su un’azione bellissima, sono contento di lui.

ALLENATORE- Non parlo di me stesso, faccio l’esempio di altri che hanno vinto tantissimo. Tutti i giocatori e allenatori che hanno vinto tantissimo è perché hanno qualcosa di speciale. Oggi la nostra squadra ha fatto un gran lavoro, i ragazzi arrivano ad avere momenti meno facili e belli in gara, l’importante è come li affrontiamo.

LAZIO E CHAMPIONS- Non è fuori perché è una squadra di altissimo livello. All’andata nel primo tempo abbiamo difeso e solo difeso e contro squadre di questo tipo è impossibile, perché ti entrano. Oggi abbiamo avuto una squadra molto organizzata, dopo la partita si è aperta. La consapevolezza di avere questo coraggio si sente in campo, si nota, oggi abbiamo avuto una vittoria meritata. Contro una squadra contro questo livello e vincere cosi non è da tutti, sono soddisfatto perché ci siamo riusciti.

FERGUSON E KARLSSON- L’ambientamento e l’adattamento di Karlsson fa molto, anche l’infortunio, lo stiamo aiutando per farlo rientrare nel ritmo degli altri, lo sta facendo. Lui è un ragazzo disponibile, se continua cosi sarà importante per il Bologna. Ferguson? Non so cosa posso dire di più, è diventato in maniera naturale il capitano, con il suo esempio dentro e fuori dal campo. E’ un leader che pensa molto più agli altri che a se stesso, un gran guerriero. Fa alla perfezione la fase di possesso, è arrivato a un livello molto alto, si vedrà in futuro, deve pensare al Bologna ed essere concentrato nel fare questo tipo di partite. Lui viene da tantissime partite e ha una continuità molto difficile da trovare. E’ un ragazzo che tu sai che puoi puntare su di lui, difende quando deve difendendere, fa gol, è molto completo