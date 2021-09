Conferenza stampa Smolov: «Conosco bene Immobile. Sul girone...»

Fedor Smolov – giocatore della Lokomotiv Mosca – è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara con la Lazio

Dopo le parole del tecnico Nikolic, anche Smolov presenta la gara di domani tra Lazio e Lokomotiv Mosca. Ecco le sue parole in conferenza stampa: «Sono contento e onorato di essere qui, è stato importante non perdere contro il Marsiglia. La Lokomotiv gioca da diversi anni in Europa, ma sappiamo bene chi è la Lazio. Questo è uno stimolo e un banco di prova»

EFFETTO IMMOBILE – «Ciro lo conoscono tutti, in quanto coetanei ci siamo già incrociati. Anni fa ci siamo affrontati con le rispettive nazionali»

SENSAZIONI SUL GIRONE – «Penso che sia un girone da Champions. Devo dire che sono abbastanza scettico sulla nuova competizione Conference League. Non ci sono squadre sfavorite, noi abbiamo qualità che fino in fondo dobbiamo ancora dimostrare. Credo sia un po’ presto per fare previsioni, in ogni caso ci auguriamo di passare il tempo e arrivare fino in fondo»