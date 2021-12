Conferenza stampa Sarri: il tecnico non parlerà prima di Venezia-Lazio

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, non terrà la consueta conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia

Niente conferenza stampa della vigilia per Maurizio Sarri, prima di Venezia–Lazio. Come riferito da Lazio Style Radio, il tecnico biancoceleste oggi non parlerà, come è capitato spesso dopo gli impegni di Europa League il giovedì.

Centro sportivo blindato poi dopo la positività di Ciro Immobile. Nel pomeriggio la rifinitura, poi la partenza per Venezia e dopo il rompete le righe per le vacanze di Natale.