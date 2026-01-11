Conferenza stampa Sarri: «Ci servono tre innesti forti! Arbitraggi? Ci sono costati qualcosa quest'anno» - Lazio News 24

Conferenza stampa Sarri: l’allenatore della Lazio interviene dopo la partita giocata oggi contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 20a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro l’Hellas Verona. Le sue parole riportate da TMW:

CONFERENZA STAMPA SARRI

RATKOV E TAYLOR – «Li ho visti poco. Nel senso che Peter con noi ha fatto due allenamenti, Kenneth uno. Prima volta per me in carriera che faccio giocare un giocatore con un solo allenamento, non l’ho fatto neanche in Serie D, questo ti fa capire le difficoltà che abbiamo. Posso solo parlare delle sensazioni che ho su di loro e sono positive. Dovrò cercare di essere veloce per capire pregi e difetti per inserirli».

PRODUZIONE OFFENSIVA E ZACCAGNI – «Abbiamo fatto 5 palle gol, la nostra media è 7. Comunque no, non mi è piaciuta in attacco, è tutto l’anno che dico che dobbiamo migliorare. Zaccagni? Un giocatore di grande qualità e come normale se non c’è si fa sentire la sua assenza».

ARBITRAGGI – «Ho molto rammarico per tante situazioni viste in questa stagione. Lasciamo stare per gli arbitraggi che secondo me ci sono costati qualcosa. Quest’anno abbiamo fatto sette gare in inferiorità numerica, tutto quello che poteva accadere ci è successo».

CALCIOMERCATO – «Se la società ci aiuta con 3 innesti forti, possiamo fare un ulteriore salto di livello. Chi mi piacerebbe? Uno che abbia quantità, qualità e faccia anche gol. Insomma, costa 80 milioni (ride, n.d.r.)».

ROVELLA – «Mi è piaciuto parecchio. Lui è stato fuori tre mesi e mezzo e si è allenato negli ultimi dieci giorni. Sarebbe assurdo pensare che sia al 100%. L’aspetto positivo è che sta crescendo di allenamento in allenamento».

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, la società non molla Rayan, ma serve una nuova strategia