Conferenza stampa Sarri: «Con il primo tempo con il Bologna e il secondo di oggi avremmo un’altra classifica»

Conferenza stampa Sarri, le parole del tecnico dei biancocelesti nel post gara dopo la sfida giocata contro il Torino

Cosi Maurizio Sarri nella conferenza stampa post Torino-Lazio.

CENTROCAMPO – «Abbiamo sofferto nel primo tempo per la loro pressioni, ma li abbiamo aiutati perdendo palla in modo banale. Poi hanno allentato qualcosa, nella prima azione pulita siamo andati a segno. Dopo c’è stato un controllo totale fino a quando siamo rimasti in dieci, poi qualche mischione. Abbiamo perso un numero consistente di palloni, però abbiamo portato il primo tempo sullo 0-0».

PRIMO TEMPO FLOP – «Qui ha vinto solo la prima in casa, se si trova un aspetto negativo si ha una mente negativa. Noi veniamo da quattro buoni partite, oggi abbiamo fatto il primo tempo peggiore degli ultimi otto. Il Toro è difficile da affrontare, è sotto gli occhi di tutti quanti. Abbiamo sofferto ma poi l’abbiamo messa a posto».

FIORENTINA – «Pensiamo solo al qui e oggi, non ricordo la classifica. E’ la partita della vita perché è oggi, il resto non importa».

COSA SERVE – «Con il primo tempo con il Bologna e il secondo di oggi avremmo un’altra classifica, è uno dei nostri limiti. Ma io considero positive tutte le ultime quattro prestazioni. Il ko di domenica è andato oltre i nostri demeriti, noi veniamo da quattro buone gare».