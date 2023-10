Guendouzi e Castellanos non titolari in Feyenoord Lazio: Sarri spiega il motivo della scelta

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha spiegato la scelta di far iniziare dalla panchina la gara col Feyenoord a Guendouzi e Castellanos

Intervenuto in conferenza stampa dopo Feyenoord-Lazio, Maurizio Sarri ha spiegato così i motivi dell’iniziale panchina di Guendouzi e Castellanos:

GUENDOUZI E CASTELLANOS – Io sono stato criticato per aver fatto giocare sempre gli stessi, adesso vengo criticato perché ruoto troppo… mettetevi d’accordo. Li ho tenuti in panchina perché li ho avevo fatti giocare sabato sera. Poi contro una squadra del genere vai a scegliere la tecnica o la fisicità? Io ho più il rammarico per non aver fatto giocare Kamada. Se si esclude l’aspetto tecnico, forse era più una partita da Guendouzi. E Ciro non si può abbandonare. Se si fa giocare sempre Castellanos, Immobile non si riprende mai

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA