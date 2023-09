Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico dopo Milan Lazio

Sarri, il tecnico biancoceleste al termine della partita persa contro il Milan ha parlato in conferenza stampa

DIFFICOLTA’ LAZIO «Noi non siamo una squadra, non lo eravamo neanche l’anno scorso, oggi abbiamo perso contro una squadra di cilindrata diversa, nel primo tempo abbiamo fatto meglio di loro, in alcune situazioni di superiorità numerica non siamo riusciti a concretizzare nessuna occasione. Siamo vittime di un cocktail micidiale, Napoli, Juventus e Milan non le ho viste fare a nessuno»

CONFERMARSI «Difficile ma facilmente prevedibile che sarebbe stato non semplice riconfermare. La strada intrapresa sembra giusta ma non sarà facile tirarsi fuori da una situazione di classifica complicata. Vediamo se riusciamo a mettere nel mirino la zona europea»

SI GIOCA TROPPO «Una scelta dettata da un calendario forte, io sono incazzato con FIFA e UEFA, stanno mandando questi ragazzi al macello senza che nessuno intervenga, il calcio oggi è questo, prendi i soldi e scappa. I cambi sei costretti a farli, con situazioni al limite»

LOTTA SCUDETTO «Il Milan l’anno scorso attraversava un momento di difficoltà, oggi è un Milan più energico ma non si può paragonare a quello dell’anno scorso. La squadra favorita è l’Inter, poi c’è anche la Juve che non ha le coppe ma Milan e Napoli sono lì. Sarà una lotta tra queste quattro squadre. L’Inter però ha il centrocampo più forte»

OBIETTIVI «In Europa puntiamo a superare il girone. In una manifestazione ad eliminazione diretta non puoi fare troppi calcoli. Il campionato lo onereremo fino in fondo»

MERCATO «Il mercato è andato in certo modo, i giocatori che avevo chiesto non sono arrivati e devo lavorare con quelli che ho»

POCHE OCCASIONI «Oggi abbiamo fatto 14 tiri in porta contro i 13 del Milan, quindi la squadra ha prodotto, è mancato il gol»