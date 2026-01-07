Conferenza stampa Sarri: «Rigore? Situazione difficile, non tocca a noi risolverla. E su Raspadori...» - Lazio News 24

Conferenza stampa Sarri: l’allenatore della Lazio interviene dopo la partita contro la Fiorentina

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Fiorentina. Le sue parole riprese da TMW:

LA CONFERENZA STAMPA DI SARRI

EPISODI ARBITRALI – «Anche nello spogliatoio la sensazione è la stessa dei tifosi, se la situazione si riducesse ai due episodi di stasera penserebbe a una serata storta. Gli episodi non sono 2,3 o 4. È difficile spiegarlo ai giocatori che poi possono innervosirsi, purtroppo la situazione è questa, non possiamo influire ed è inutile spendere sanzioni. Non tocca a noi risolverla».

RASPADORI – «Ci ho parlato tempo fa, così come ci avevo parlato in tante altre occasioni dicendogli solo quello che gli ho detto anche altre volte. Per me è un centravanti e deve giocare così, lo pensa anche lui ma lasciamo perdere perché non mi sono messo a fare una trattativa con lui».

RATKOV – «Non lo conosco e non seguo il campionato austriaco. Poi vedremo pregi e difetti, sarà forte sicuramente perché la società ha speso per acquistarlo».

CASTELLANOS E GUENDOUZI – «Erano giocatori molto importanti per noi. Se arrivano offerte di stipendi che non possiamo pareggiare o anticipare è normale che i giocatori possan andar via».

