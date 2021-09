Conferenza stampa Sarri: domani il tecnico presenterà Galatasaray Lazio

Conferenza stampa Sarri: domani il tecnico della Lazio presenterà il match d’Europa League contro il Galatasaray. Appuntamento alle 18.45

La Lazio si prepara per il ritorno in Europa League. Conosciute le avversarie del Girone E, il primo match è subito rovente: giovedì, alle ore 18.45, la squadra di Sarri sfiderà il Galatasaray in terra turca. Una gara sicuramente accesa che servirà ai biancocelesti a dimenticare la cocente sconfitta rimediata in quel di San Siro e rimettersi subito in carreggiata.

In campo si vedrà – con molta probabilità – un indici largamente rimaneggiato: spazio ai due esordienti, Basic e Zaccagni; Radu potrebbe ricoprire il ruolo di terzino; mentre uno tra Cataldi ed Escalante dovrebbe far tirare il fiato a Leiva. Tutto sarà più chiaro nella seduta di rifinitura di domani che anticiperà la partenza (alle ore 15) e la conferenza stampa di mister Sarri (alle 18.45).