La classica conferenza pre partita di campionato in vista di Milan Lazio, di Maurizio Sarri non andrà in scena, ecco perchè

Domani sarà la giornata di Zaccagni con la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Lazio. Come riporta Lazio Style Radio, non ci sarà invece quella consueta che precede tutte le gare di campionato, in questo caso specifico la sfida di San Siro tra Lazio e Milan, di Maurizio Sarri.

Dietro la scelta ci sarebbero i diritti televisivi. Dazn infatti ha per una volta a settimana i diritti esclusivi sulle dichiarazioni pre partita, il tecnico biancoceleste dovrebbe parlare domenica poco prima della partita.