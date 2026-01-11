Conferenza stampa Rovella: «Sono stati 3 mesi di sofferenza per me. A Guendouzi ho detto...» - Lazio News 24

Conferenza stampa Rovella: centrocampista della Lazio interviene dopo la partita giocata oggi contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi

Nicolò Rovella, mediano della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 20a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro l’Hellas Verona. Le sue parole riportate da TMW:

CONFERENZA STAMPA ROVELLA

ASSENZA E RAPPORTO CON CATALDI – «Fin dall’inizio è sempre stato ottimo, prima che arrivassi mi ha pure scritto un messaggio. Oggi sono felicissimo, dopo 3 mesi e mezzo che sono stati di sofferenza grande per me. Poter tornare in campo e aiutare è stato importante per me».

CONDIZIONE E GUENDOUZI – «È una settimana che mi alleno, ho fatto pochi allenamenti. Sono contento di questi 20 minuti, spero di recuperare presto la miglior forma e lo farò continuando a lavorare. Spero di riprendermi la Nazionale, Gattuso mi è stato vicino. Ci ho parlato dopo la partita con la Fiorentina, mi mancherà. Scherzando gli ho detto “due anni e ritorni” (Ride n.d.r.)».

PROBLEMI DELLA LAZIO – «Abbiamo alternato partite buone ed altre meno buone, questo saliscendi non ti permette di approcciare al meglio tutte le gare, il mister ci aiuta in questo. Ora arrivano giocatori che arrivano anche da realtà diverse e inserirsi subito non è semplice, ma li aiuteremo a farlo».

