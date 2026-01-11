Conferenza stampa Rovella: «Sono stati 3 mesi di sofferenza per me. A Guendouzi ho detto...» - Lazio News 24

Hanno Detto
Conferenza stampa Rovella: «Sono stati 3 mesi di sofferenza per me. A Guendouzi ho detto…»
Conferenza stampa Rovella: centrocampista della Lazio interviene dopo la partita giocata oggi contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi
Nicolò Rovella, mediano della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 20a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro l’Hellas Verona. Le sue parole riportate da TMW:
CONFERENZA STAMPA ROVELLA
ASSENZA E RAPPORTO CON CATALDI – «Fin dall’inizio è sempre stato ottimo, prima che arrivassi mi ha pure scritto un messaggio. Oggi sono felicissimo, dopo 3 mesi e mezzo che sono stati di sofferenza grande per me. Poter tornare in campo e aiutare è stato importante per me».
CONDIZIONE E GUENDOUZI – «È una settimana che mi alleno, ho fatto pochi allenamenti. Sono contento di questi 20 minuti, spero di recuperare presto la miglior forma e lo farò continuando a lavorare. Spero di riprendermi la Nazionale, Gattuso mi è stato vicino. Ci ho parlato dopo la partita con la Fiorentina, mi mancherà. Scherzando gli ho detto “due anni e ritorni” (Ride n.d.r.)».
PROBLEMI DELLA LAZIO – «Abbiamo alternato partite buone ed altre meno buone, questo saliscendi non ti permette di approcciare al meglio tutte le gare, il mister ci aiuta in questo. Ora arrivano giocatori che arrivano anche da realtà diverse e inserirsi subito non è semplice, ma li aiuteremo a farlo».
LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, la società non molla Rayan, ma serve una nuova strategia
News
Pagelle Verona Lazio, bene Lazzari e Gila! Quasi sufficiente Isaksen – VOTI
Pagelle Verona Lazio: le due squadre sono scese in campo oggi presso il Bentegodi per la gara valevole per il...
Hellas Verona Lazio 0-1, i capitolini si aggiudicano la partita con un autogol sfortunato: Sarri fa tre punti con un colpo di coda
Hellas Verona Lazio, i biancocelesti di Maurizio Sarri vincono la sfida del Bentegodi grazie ad una rete nel finale di...
Biglietti Lazio Como, svelate le modalità d’acquisto volte alla gara casalinga. Il comunicato
Biglietti Lazio Como, inizia il conto alla rovescia per il match dell’Olimpico! Sono state rese note tutte le info necessarie:...