Romagnoli: «Pubalgia? Mi sento molto meglio e...»

Romagnoli, nella conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche delle sue condizioni fisiche e atletiche. Queste le sue parole:

«Pubalgia? Sto bene, mi sento molto meglio a livello fisico rispetto a qualche settimana fa». Il difensore non si è allenato per qualche seduta in quel di Auronzo di Cadore. Ora comunque l’allarme sembra essere rientrato e Sarri può contare su di lui, anche in vista della prima giornata di campionato contro il Bologna.