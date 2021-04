Conferenza stampa Pioli: «Lazio squadra forte, ma l’abbiamo già battuta»

Stefano Pioli, alla vigilia del match contro la Lazio, ha risposto alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa

Alla vigilia del match contro la Lazio, ecco le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa:

GARA – «Spareggio? Sì, perché gli scontri diretti valgono doppio. La Lazio è indietro nel punteggio e sia per noi che per loro sarà una partita importante per il futuro. Lo scatto in avanti sarebbe importante. Sono una squadra forte, che ha fatto la Champions quest’anno e che abbiamo già battuto, ma sono sempre state partite equilibrate. Abbiamo le capacità e la determinazione di fare una grande partita».

MANDZUKIC DALL’INIZIO – «Ibrahimovic sta meglio ma domani non ci sarà, dovrebbe esserci alla prossima. mandzukic e Leao si giocano il posto domani. Mario sta meglio e ha le caratteristiche per darsi il giusto apporto nell’area avversaria».



