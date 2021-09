Conferenza stampa Muriqi: «Bello tornare a Istanbul. Il posto da titolare...»

Conferenza stampa Muriqi, le parole dell’attaccante della Lazio alla vigilia del match d’Europa League col Galatasaray

La Lazio si scalda per la gara del Girone E d’Europa League. I biancocelesti affronteranno il Galatasaray, una vecchia conoscenza per Vedat Muriqi che ha già affrontato la squadra nel derby di Istanbul, con la maglia del Fenerbahce. Proprio l’attaccante – insieme a mister Sarri – ha presentato la partita di domani in conferenza stampa:

«Istanbul è una bella città ed è un piacere tornarci. Sono un attaccante e voglio segnare, sono pronto a questo. Nella prima stagione alla Lazio sono arrivato con il Covid ed ero reduce da un campionato di livello più basso. Non è facile diventare il titolare di una squadra collaudata da cinque anni, ora sono pronto a dare il mio contributo, poi deciderà il mister»