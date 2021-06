Belgio, Martinez: «L’Italia brava in contrattacco ma siamo pronti»

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato in vista della sfida contro l’Italia a Euro 2020: ecco le sue dichiarazioni

Roberto Martinez ha parlato in conferenza stampa verso la sfida ai quarti di finale contro l’Italia.

INFORTUNIO HAZARD EVITABILE – «Siamo nella fase ad eliminazione diretta, eravamo avanti di un solo gol. Col Portogallo è stata la miglior partita di Hazard negli ultimi due anni, ha giocato in modo molto intelligente trovando i compagni, quindi non poteva essere cambiato. Poi giochiamo col pallone e non con la sfera di cristallo».

ITALIA – «E’ una squadra diversa, dinamica, con struttura. Hanno consapevolezza dei ruoli, sarà una gara simile nei 90 minuti. Ci sarà da difendersi bene ma da stare anche tanto sulla palla. Loro difendono molto bene, sono strutturati: sono bravi con la palla, in contrattacco. E’ una squadra bilanciata, non fai quei numeri se non sei una buonissima squadra. Ma siamo pronti: ieri la nostra sfida era battere i campioni d’Europa e l’abbiamo fatto. Possiamo migliorare, possiamo fare meglio. Adesso siamo pronti per sfidare l’Italia».